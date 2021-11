Calcio Eccellenza, Cervia: Enrico Buonocore il nuovo tecnico

Sport

Cervia

| 14:16 - 11 Novembre 2021

E’ Enrico Buonocore classe 1971, il nuovo allenatore del Cervia dopo l’esonero di Antongiulo Bonacci. Nativo di Ischia, vanta una lunga carrera di giocatore con sette stagioni con la maglia del Ravenna in tre diversi periodi. Come allenartore ha allenato tra le altre il Riviera di Romagna, squadra di calcio femminile della massima serie, e nello stesso Cervia tre anni fa, esperienza, chiusa ai playoff per la promozione in Eccellenza. Buonocore debutterà domenica nel match in casa casa con la vice capolista Mesola.