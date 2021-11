Rimini, più risorse investite per il sostegno scolastico degli alunni con handicap

Attualità

Rimini

| 14:10 - 11 Novembre 2021

L'amministrazione comunale di Rimini aumenta le risorse per il sostegno scolastico degli alunni disabili. Nel 2021 stanziati 4 milioni e 700.000 euro, +5,4% rispetto al 2020, anche per far fronte all'aumento degli alunni che necessitano di assistenza: 488, +5,9. Oltre alle materne, elementari e medie, il comune di Rimini è infatti subentrato alla provincia anche nelle scuole superiori. Grazie agli specifici tavoli tecnici convocati dal comune, sarà poi possibile realizzare piani educativi individualizzati, in collaborazione tra l'amministrazione scolastica e l'Ausl, "per garantire il supporto necessario per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo", come rileva la stessa amministrazione comunale di Rimini in una nota.