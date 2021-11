Rimini, per il Natale 2021 torna la pista di ghiaccio: per la prima volta in piazzale Fellini

Attualità

Rimini

14:04 - 11 Novembre 2021

Torna la pista di pattinaggio su ghiaccio a Rimini, per il Natale 2021. E' stato aperto il bando, con scadenza il 25 novembre, per la gestione del villaggio natalizio, nel periodo tra il 30 novembre e il 15 gennaio 2022. La pista pattinaggio sarà installata per la prima volta nel cuore di Marina Centro, in piazzale Fellini accanto alla fontana dei quatto cavalli,mentre il villaggio sarà formato da otto tra chioschi e casette, più aree a cielo aperto, con luci e e decorazioni natalizie, attrezzate con sedute dove poter organizzare spettacoli. La pista dovrà essere di massimo 11x50 metri, senza oltrepassare l’intersezione con Via Luci del Varietà.



“Nell’ambito del calendario delle iniziative legate alle festività natalizie e al capodanno – commenta l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – abbiamo pubblicato questo avviso pubblico con lo scopo di offrire una programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento di qualità nella zona di Marina centro, anche con l’obiettivo di promuovere le attività economiche dell’area affinché, in sinergia con la programmazione degli eventi, venga valorizzata l'attrattività di una zona emblematica nel progetto di riqualificazione e di ridisegno del nuovo frontamare”.