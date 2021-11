Albawings lascia l'aeroporto Fellini per Forlì: "Pagate penale da 100.000 euro"

Attualità

Rimini

| 13:56 - 11 Novembre 2021

Aeroporto Fellini di Rimini.

La compagnia Albawings ha interrotto i voli con l'aeroporto Fellini di Rimini, spostandosi allo scalo forlivese. AirRiminum, società gestrice del Fellini, chiede ora la penale di 100.000 euro, a favore di AirHandling (società controllata al 100% da AirRiminum che si occupa dei servizi svolti nell'aeroporto) e a titolo risarcitorio per gli investimenti commerciali effettuati in questi anni, per il consolidamento della rotta tra Tirana e la Romagna. Questo perché, durante l'emergenza Covid, era stata concessa alla compagnia l'azzeramento totale dei costi dei servizi di Handling, venendole incontro in un momento di grave crisi e per tutelare l'accordo quadriennale firmato l'1 novembre 2019.



La compagnia albanese, arrivata per la prima volta in Romagna nel 2016, ha generato presso l’aeroporto Fellini circa 117 mila passeggeri complessivi (media annua di circa 30 mila passeggeri). I voli, interrotti a settembre 2020 per le restrizioni Covid, sarebbero dovuti ripartire a fine ottobre 2021 e i relativi biglietti sono stati messi in vendita nella piattaforma web della compagnia fino al 5 ottobre 2021. In seguito, gli stessi sono stati cancellati e, in data 5 novembre 2021, la compagnia ha annunciato che li avrebbe ripresi presso un altro aeroporto distante circa 50 chilometri dal Fellini a partire dal 16 dicembre. "Tale decisione era inattesa", rileva AiRiminum in una nota.