Coriano, quasi terminati i lavori per rendere sicura la sp50 a Pedrolara

Attualità

Coriano

| 13:45 - 11 Novembre 2021

Il sopralluogo del presidente Santi e del sindaco Spinelli.

Questa mattina (giovedì 11 novembre) sopralluogo sulla Strada Provinciale 50, a Pedrolara, del presidente della provincia di Rimini Riziero Santi e del sindaco di Coriano Domenica Spinelli. Qui sono in fase conclusiva i lavori per la soluzione dei problemi di sicurezza del tratto di strada, dal Km 0+750 al Km 1+100, dove la circolazione, prima dell'intervento, registrava criticità sia per la ridotta larghezza della sede stradale, sia per il suo andamento con una doppia curva e sali-scendi a ostruire la visibilità. Altre problematiche rilevate: la presenza di vegetazione sul ciglio della strada, con frequente caduta di rami secchi, e di una scarpata particolarmente ripida, in assenza di una banchina stradale, creata con i lavori con il successivo posizionamento dei paracarri. Rimossi gli ostacoli che limitavano la larghezza della sede stradale, ora i lavori sono quasi conclusi: ci sarà un ulteriore intervento di rifinitura superficiale del piano viabile, eseguito a breve, condizioni meteo permettendo.