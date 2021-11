Nazionale sammarinese in arancione contro l'Inghilterra, ecco la maglia celebrativa

Sport

| 12:33 - 11 Novembre 2021

Dopo una settimana di installazioni promozionali sul territorio e teasers sui social della Federcalcio di San Marino, è finalmente svelata la sorpresa che la FSGC ha in serbo per celebrare – al termine di un intero anno di eventi dedicati – il 90° anniversario della propria fondazione, datata 1931. Si tratta di una divisa celebrativa, unica ed irrepetibile per la storia del calcio sammarinese, che vedrà i Titani – lunedì 15 novembre, con l’Inghilterra – vestire i colori della bandiera utilizzata precedentemente rispetto al biancoazzurro.



In collaborazione con Macron, la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ha realizzato una divisa che non rinuncia all’identità nazionale, riportando nella parte inferiore della maglia – all’altezza del fianco sinistro – l’inconfondibile perimetro dei confini sammarinesi, indicante i nove Castelli tono su tono, con effetto embossed. Com’è facile immaginare ci saranno tanti riferimenti al 90° anno di attività della FSGC, a partire dall’etichetta interna – posizionata nel retro collo – raffigurante la bandiera storica, con tanto di riferimento alla ricorrenza celebrata che rende queste divise dei pezzi unici.



Uno stile che richiama ai tratti del passato, senza dimenticare le ultime novità che – al pari delle prime – fanno parte di diritto della storia della Federcalcio e della Nazionale di San Marino. Così, quella con l’Inghilterra sarà la prima volta in cui i Titani porteranno sul petto il nuovo logo della Nazionale, lanciato all’inizio di questo 2021 di grandi eventi. Nel quale la FSGC ha debuttato con il rebranding della propria immagine coordinata, estendendo il progetto – portato avanti di concerto con UEFA Grow – alle competizioni nazionali e all’attività internazionale.



Una maglia arancione, bianca e rosso, che sarà acquistabile in edizione limitata e con due formati differenti, abbinati ad una confezione speciale. La divisa sarà in vendita già da venerdì 12 novembre 2021 sullo shop online della FSGC (clicca qui per accedere) ed esclusivamente lunedì 15 novembre 2021 nei due punti vendita allestiti al San Marino Stadium, vale a dire nel parcheggio del Multieventi e all’ingresso della Tribuna Nord.



Una sorpresa per tutti, che è stata svelata in anteprima ai più illustri ed importanti sostenitori dello sport sammarinese, vale a dire gli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Francesco Mussoni e S.E. Giacomo Simoncini. Ricevuta nel pomeriggio a Palazzo Pubblico, la FSGC – come ha dichiarato il Presidente Marco Tura – è onorata di poter aver svelato in anteprima tale storico evento, omaggiando la Suprema Magistratura, ma anche il Segretario di Stato allo Sport Lonfernini ed il Presidente del Comitato Olimpico Giardi, dell’ambita e storica (è proprio il caso di dirlo) divisa che la Nazionale vestirà in mondovisione lunedì sera al San Marino Stadium.