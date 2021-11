Baseball, San Marino: preso il lanciatore Gabriele Quattrini. Arriva dal Macerata

Sport

| 12:12 - 11 Novembre 2021

Gabriele Quattrini (foto Lauro Bassani).

Il San Marino Baseball rinforza il monte di lancio italiano con uno dei protagonisti della scorsa stagione di Serie A. Si tratta di Gabriele Quattrini, che i più attenti sul monte Titano ricorderanno per l’ottima prova con la sua Hotsand Macerata contro la Fortitudo nella partita che assegnava un posto nella finale di qualificazione alla Coppa Campioni 2022. In quel match, giocato il 4 settembre proprio a Serravalle in campo neutro, Quattrini tenne a bada Bologna per 7 inning (9 strikeout e 2 punti guadagnati su di lui) con situazione parziale di 7-3 per l’Hotsand.

Poi vinsero i felsinei, ma il 2021 rimane un ottimo anno per lui, chiuso con 8 vittorie e 4 sconfitte, una media pgl di 3.14, 15 apparizioni sul monte (14 da partente) e 103 strikeout in 83 inning.

Classe ’96, Gabriele Quattrini è di Potenza Picena ed è fratello di Michele, già nella massima serie con la maglia di Rimini. Pitcher destro, Gabriele ha trascorso le ultime due stagioni a Macerata e ora fa parte ufficialmente del roster 2022 del San Marino.