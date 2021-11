Migliora la puntualità dei pagamenti in regione, provincia di Rimini al penultimo posto

Attualità

Con il 46% di imprese che pagano alla scadenza i propri fornitori, l'Emilia-Romagna è al secondo posto della classifica italiana - dietro alla Lombardia con il 47,4% e davanti al Veneto con il 45,8% - stilata dallo Studio Pagamenti di Cribis, società del gruppo Crif specializzata nelle informazioni finanziarie aggiornato al 30 settembre 2021. Rispetto al trimestre precedente,viene evidenziato nella ricerca, aumentano i pagamenti puntuali (+3,1%) e diminuiscono (-7,4%) quelli effettuati con ritardi superiori ai 30 giorni, passati dall'8,1% al 7,5%.



In regione Ravenna è l'unica a provincia dove si registra un incremento, sia pure lieve, nei pagamenti in grave ritardo (+0,8%), mentre Rimini è quella che fa segnare sia la crescita più elevata di pagamenti alla scadenza (+4,3%), sia il maggior decremento di quelli oltre 30 giorni (-11,2%).



Per quanto riguarda la classifica delle province, in Emilia-Romagna la migliore è Reggio Emilia, che conferma il 5/o posto dello scorso giugno. Seguono Ferrara (13), Forlì-Cesena (15), Modena (18), Bologna (21), Ravenna (23), Parma (24), Rimini (31) e Piacenza (37).