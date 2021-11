Addio Roberto Fabbrini, titolare dell'omonima autoscuola riminese

Attualità

Rimini

| 12:03 - 11 Novembre 2021

Roberto Fabbrini.

Roberto Fabbrini, che per un decennio a partire dal 2011 ha presieduto l'Associazione Culturale Riminese Amici del Jazz, organizzatrice del festival internazionale Rimini Jazz, è improvvisamente venuto a mancare martedì 9 novembre all'età di 79 anni. L'associazione riminese lo ricorda come uomo gentile, estremamente pacato e signorile, oltre che grande appassionato di musica jazz. Sotto la sua presidenza il festival riminese dedicato al jazz tradizionale e swing ha visto la partecipazione delle più rilevanti band italiane ed europee di questo genere musicale. Il suo ricordo resterà indelebile nei cuori di chi con lui ha condiviso la passione per la musica e l'organizzazione del festival.



Ma in città Roberto era anche noto anche per la sua attività professionale, l'autoscuola che porta il suo nome. L'importanza di salvaguardare la propria vita e quella degli altri è sempre stato l'insegnamento che Roberto ha trasmesso ai suoi ragazzi, da quelli che hanno frequentato la sua autoscuola, a quelli che lo hanno incontrato nelle scuole. Roberto era instancabile nel portare avanti ogni iniziativa che avesse come tema l'educazione stradale. Insegnava ai suoi allievi a vivere la strada non come una sfida ma come un'opportunità, con senso di responsabilità e correttezza. Ecco perché chiunque lo abbia conosciuto non potrà non ricordarlo se non accanto a un allievo mentre lo accompagna in uno dei momenti più importanti della crescita che ognuno di noi si è trovato a vivere.

Le esequie si celebreranno a Rimini, alla chiesa di San Girolamo, venerdì 12 novembre alle ore 15.