San Patrignano ospita Oscar di Montigny e la 'Rivoluzione necessaria'

| 11:36 - 11 Novembre 2021

Oscar di Montigny.

Torna a San Patrignano sabato 13 novembre Oscar di Montigny, scrittore e divulgatore, keynote speaker ispirazionale in contesti internazionali e già autore di best seller Mondadori.

Direttore Innovation, Sustainability & Value Strategy in Banca Mediolanum, Presidente di Flowe fondatore di Mediolanum Corporate University, ideatore dei principi dell’Economia Sferica, fondatore di BYE società Benefit.



Un incontro intenso e profondo, che partirà dall’ultimo libro pubblicato dal titolo “Gratitudine. La rivoluzione necessaria” in cui la visione del futuro e del mondo, che Oscar di Montigny condividerà con i membri della comunità, si intreccerà con l’intensità e unicità delle storie vissute dai ragazzi di Sanpa. “Rifletteremo sui grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il nostro tempo, al fine di prefigurarci il futuro e prepararci a viverlo in modo attivo e orientato a una vita “per-il-Bene” – spiega di Montigny, amico della Comunità da diverso tempo.



“Mi auguro che siano ore dense, ricche di amore, speranza, gioia, in cui arriveranno ispirazioni che doneranno nuova luce ai ragazzi ospiti della comunità, rendendoli meno fragili e più robusti e resilienti. Ore in cui attivare i nostri cuori, tornare all’essenza della nostra vita, e riscoprire quella vocazione più intima e profonda che consente a noi esseri umani di divenire ‘anime speciali’; consapevoli della responsabilità che ognuno di noi ricopre nella società e del piacere immenso di fare di sé stessi un dono per il mondo.”



Un incontro fiume in cui confluiscono analisi, dibattiti, confronti esperienziali, testimonianze e racconti di storie vissute. Un percorso in cui di Montigny ha il ruolo di stimolatore alla riflessione sui grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il nostro tempo. Un pomeriggio motivazionale e di ispirazione positiva che ha lo scopo di riqualificare e donare nuova luce alle fatiche quotidiane di quanti si impegnano in comunità per lasciarsi alle spalle un passato di dipendenza.