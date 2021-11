Gemmano, copia della Costituzione in regalo ai neo maggiorenni

Attualità

Gemmano

| 09:19 - 11 Novembre 2021

La Costituzione personalizzata con il logo del comune di Gemmano.

Una copia della Costituzione in dono a tutti i neomaggiorenni di Gemmano. Il sindaco Riziero Santi ha deciso di fare gli auguri in questo modo a tutti i ragazzi e alle ragazze del comune prossimi alla maggiore età. Il libro è stato personalizzato con il logo del Comune di Gemmano.

Di seguito la lettera che il sindaco Santi ha inviato a corredo del regalo.

Caro/a, con il tuo 18° compleanno entri nell'età adulta. Una bella tappa alla quale si accompagnano nuove sfide, nuove opportunità e nuove responsabilità.

Come Sindaco del tuo paese voglio augurarti per l'occasione i migliori successi nella vita e le migliori soddisfazioni, sapendo che nessun risultato viene a caso o senza sacrifici.

Questo è il tuo momento, è il momento nel quale costruire il tuo progetto di vita, ed in questo momento le parole più appropriate, alle quali fare riferimento, sono quelle semplici e belle della Costituzione Italiana.

Per questo ho pensato di donartela.

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano e rappresenta la sintesi più alta delle regole di convivenza della comunità.

Nel consegnartela intendo investirti di un ruolo importante, a cui tutti siamo chiamati: quello di cittadino cosciente e consapevole dei diritti e dei doveri della convivenza civile.

Questo gesto è un modo per cercare di avvicinarti alla vita sociale, politica e civile del nostro paese, quasi la necessità di tramandare di generazione in generazione, quello che di bello sono riusciti a fare i nostri padri costituenti.

Ti invito a leggerla, sono certo che potrai arricchirti e potrai meglio comprendere come un paese possa davvero avere, come primo interesse, la solidarietà tra le persone.

Un abbraccio.

Riziero Santi

Sindaco di Gemmano