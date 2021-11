Fiet Venezia Exhibition Italian Food and Tourism, dal 13 al 16 Novembre 2021

Attualità

| 07:52 - 11 Novembre 2021

Alimenti funzionali HFItalia.

Un evento della promozione integrata ed Internazionale dei Turismi Italiani e delle eccellenze che i Micro Territori esprimono: Cibo, Agroalimentare, Enogastronomia, Culture e Tradizioni Popolari, Artigianato, Turismo Religioso, Balneare, Archeologico, Enogastronomico.



Tra le eccellenze in esposizione ci sarà HfItalia è una startup italiana che mette a disposizione nuovi modelli di consumo alimentare sano, comprende tre linee: due alimentari, una cosmetica costituita da prodotti di alta qualità:



Da qui nasce la linea Healthy Food: snack studiati e funzionali ad essere integrati nell’alimentazione quotidiana, per renderla più salutare e gustosa. I nostri prodotti sono inoltre adatti anche ai più piccoli, poiché realizzati solo con ingredienti naturali, di qualità e privi di zuccheri aggiunti.

Healthy Food è rigorosamente made in Italy, comprende una serie di snack sani e gustosi, a basso indice glicemico e snack nutraceutici con aggiunta di antiossidanti naturali di frutta.

La linea Healthy Sport Italia è una selezione di integratori per l’attività fisica, creata grazie all’esperienza nel campo della nutrizione clinica e sportiva.



L’obiettivo è quello di fornire integratori per il dimagrimento e per lo sport, ottenuti grazie ad un’accurata selezione di materie prime di alta qualità, che forniscano un’integrazione proteica, laddove non si riesca con la sola alimentazione, rappresentando una valida alternativa al pasto ordinario. Healthy Sport Italia Gli integratori per lo sport e per la cura del corpo: più Magri, più Belli, più Sani



