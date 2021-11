Calcio Eccellenza, Coppa Minetti: in semifinale il Tropical Coriano. Fya Riccione out ai rigori (2-1)

Sport

Riccione

| 23:14 - 10 Novembre 2021

Il Tropical Coriano approda alla semifinale di Coppa Minetti (Foto FB Tropical).



Si è decisa ai rigori la sfida tra Fya Riccione – Tropical Coriano di Coppa Minetti. Approda in semifinale Tropical Coriano 2-1. Infatti, sono bastati 120 minuti per decidere la squadra vincente. La Fya ha giocato tutti i tempi supplementari in dieci per l’infortunio muscolare occorso a Cannoni (mister Taccola non ha più sostituzioni a disposizione).

Nella sucecssioen dal dischetto molti gli errori: De Luigi parato da Sodani , Zuppardo alto, Stanco parato da Sodani, sbaglia Pigozzi, Canini parato, Merciari a segno, Caldari gol, Bernacchini parato, Rivi gol, Sartori sbaglia. Il finale è di 2-1 per il Tropical Coriano-