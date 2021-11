Calcio D, il Ravenna annuncia reclamo per la posizione di Fantini. Tre punti a tavolino?

Sport

Ravenna

| 23:02 - 10 Novembre 2021

Una immagine di Ravenna - Seravezza del Benelli (Foto FB Ravenna Calcio).



In serata si è appreso che il Ravenna ha inviato preavviso di reclamo al Giudice Sportivo in merito all’omologazione del risultato della partita disputata nel pomeriggio Ravenna FC – Seravezza Pozzi (recupero della 2^ di campionato, sospesa per impraticabilità del campo il 26 settembre u.s.) - 1-1 il finale - . La società ospite ha inserito in distinta e schierato nel corso della gara stessa un calciatore non regolarmente tesserato al momento della sospensione della gara. Si tratta di Edoardo Fantini, classe 2001, arrivato dal Ghiviborgo e dunque tesserato dal Seravezza dopo la disputa del match rinviato: per questo – è la tesi del club giallorosso - non avrebbe potuto disputare questo recupero. Vedremo che cosa deciderà il giudice sportivo.