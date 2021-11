Calcio D, il Cattolica risolve il contratto con l'attaccante Dolapchiev

Sport

Cattolica

| 19:00 - 10 Novembre 2021

Il Cattolica vuole tornare ad esultare.



Il Cattolica ha risolto per motivi familiari il contratto con l’attaccante bulgaro 27enne Grigor Dolapchiev colpito da un lutto familiare: la società si stringe attorno al giocatore e gli augura un grande in bocca al lupo per il futuro. Fino a dicembre non ci saranno altri movimenti in entrata ed in uscita. Per domenica nella trasferta contro il Levico non sarà disponibile il nuovo arrivato, la mezzala Nicolò De Angelis: deve trovare la migliore condizione fisica dopo un periodo di stop. Si tratta di una partita difficile: il Levico è sesto con 13 punti di cui nove conquistati tra le mura amiche dove, su un campo di dimensioni ridotte, si esalta lo spirito battagliero della squadra. E’ la prima partita di un trittico duro: dopo, infatti, arriveranno al Calbi le big Arzignano e Luparense, rispettivamente prima e terza della classe.