Calcio D, la prevendita per Rimini-Aglianese

Sport

Rimini

| 18:13 - 10 Novembre 2021

Rimini-Aglianese della stagione scorsa.

Il Rimini FC comunica che la prevendita dei tagliandi per la gara Rimini vs Aglianese in programma domenica 14/11 alle ore 14:30, sarà effettuata presso la biglietteria dello stadio “Romeo Neri”, in ottemperanza alle misure di sicurezza, nei seguenti giorni e orari:

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00

sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00

domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 14:45

In alternativa:

Tabaccheria Pruccoli – Viale Vespucci 69 – Rimini

Tabaccheria Santarcangelo Eventi – Viale Pascoli 22 – Santarcangelo

ON LINE sul sito www.go2.it (da giovedì 11/11 ore 14:00)

Si ricorda che anche alla biglietteria dello stadio saranno applicati i diritti di prevendita.

L’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori del Green Pass ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

PREVENDITA TAGLIANDI PER I TIFOSI OSPITI

SOLO IN PREVENDITA da giovedì 11/11 ore 14:00 a sabato 13/11 ore 20:00 ON LINE sul sito www.go2.it

PREZZO LATERALE OVEST OSPITI € 7,00 + prevendita (prezzo unico)

IL GIORNO DELLA GARA LA BIGLIETTERIA OSPITI SARA’ CHIUSA E NON SI POTRANNO ACQUISTARE TAGLIANDI

Si ricorda che l’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori del Green Pass ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

SI RICORDA CHE NEGLI ORARI DI PREVENDITA SARA’ POSSIBILE RITIRARE ANCHE GLI ABBONAMENTI

RIMINI FC