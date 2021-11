Rimini Calcio, l'ex difensore Davide Ferrante da dicembre giocherà nel Livorno

Sport

Rimini

| 18:04 - 10 Novembre 2021

Davide Ferrante in azione.

Come riporta il sito Labrosport.com, il Livorno capolista (Eccellenza B Toscana) si muove già sul mercato a caccia di under e guarda in serie D. Occhi puntati sul difensore Davide Ferrante (classe2001), che la stagione scorsa per metà campionato ha militato nel Rimini (12 presenze e un gol) proveniente dal Gavorrano (vi militò per due stagioni) per poi approdare al Seravezza Pozzi. Per lui 84 presenze nella massima categoria dilettantistica e numerose chiamata in rappresentativa Serie D e nazionale Under 18 LND. Il gioicatore è già a disposizione di mister Buglio per gli allenamenti, ma non per le partite visto che il mercato riaprirà il 1° dicembre e quindi potrebbe scendere in campo il 5 dicembre contro la Colligiana. Nel Livorno in cui ha un ruolo dirigenziale l’ex bomber nativo di Rimini Igor Protti gioca l’ex biancorosso Daniele Vantaggiato