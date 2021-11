Veterinai querelano per diffamazione quattro donne che li avevano denunciati per cure errate sugli animali

Cronaca

Riccione

07:51 - 16 Novembre 2021





Il direttore sanitario e il medico veterinario de "E l'uomo incontrò il cane, Konrad Lorenz",

l'associazione che gestisce il canile intercomunale di Riccione, hanno querelato quattro donne che avevano presentato denuncia, al comune di Riccione, lamentando cure errate su cani e gatti affidati al canile. Gli esposti, presentati tutti in serie e dal contenuto analogo, erano circoscritti all'aspetto medico-sanitario: le donne ipotizzavano che nel canile non fosse tutelata adeguatamente la salute degli animali, destinati a morire per l'inadeguatezza delle cure e per interventi chirurgici sbagliati. Lo scorso febbraio il direttore sanitario e il medico veterinario, entrambi di Riccione, si sono rivolti all'avvocato Raffaele Moretti per presentare a loro volta una denuncia per diffamazione. Le indagini della Procura sono in ultimazione: sarà il gip a decidere successivamente sulla richiesta di rinvio a giudizio o sulla richiesta di archiviazione dell'accusa di diffamazione.