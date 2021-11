Calcio D, Ravenna-Seravezza: 1-1 nel recupero. La classifica

Sport

Ravenna

| 17:14 - 10 Novembre 2021

Finisce 1-1 tra Ravenna e Seravezza nel recupero del Benelli, dove la gara fu sospesa al 3' del primo tempo a causa di un nubifragio lo scorso 26 settembre. Si giocavano mercoledì i restanti 87 minuti. Reti nel finale di Saporetti per il Ravenna, tap in vincente su punizione di Ambrosini (84'), e il pareggio di Diana per il Seravezza (86'): colpo di testa su punizione dalla destra. Una occasione persa per il Ravenna di avvicinare la capolista Rimini.

LA CLASSIFICA: Rimini e Lentigione 25 punti; Ravenna 20; Aglianese e Seravezza 18; Mezzolara 17; Prato 16; Sasso Marconi 15; Carpi 14; Fanfulla, Alcione e Real Querceta 12; Forlì e Sammaurese 11; Correggese 10; Borgo San Donnino e Bagnolese 8; Progresso e Tritium 7; Ghiviborgo 6.

SQUALIFICHE Il Dipartimento Interregionale ha reso note le decisioni e le squalifiche susseguenti alle gare del turno di domenica della categoria "Serie D".

SQUALIFICA PER 2 GARE D Amuri Marco (Progresso)

SQUALIFICA PER 1 GARA Agyemang Giuseppe (Lentigione), Meucci Matteo (Aglianese), Tosi Federico (Athletic Carpi), Bartolini Daniele e Cintoi Nicola (Real Forte Querceta)

SOCIETÀ Multa di Euro 100 FORLI “Per assenza dell'ambulanza”.