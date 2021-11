Nuovo focolaio all'Ospedale "Infermi" di Rimini e uno in Rsa

Attualità

Rimini

| 17:07 - 10 Novembre 2021

datNel territorio riminese, nella settimana 1-7 novembre, si sono registrati un focolaio all'ospedale Infermi di Rimini e uno in una Rsa della provincia (stessi dati della settimana 18-24 ottobre). Il focolaio dell'ospedale è stato già contenuto. Gli otto positivi si sono infatti negativizzati. Dieci i contagiati nella Rsa tra anziani e operatori. Per ciò che concerne le scuole, le classi in quarantena sono state 4 (la settimana prima nove): una in una scuola d'infanzia (3-6 anni), una in una scuola primaria, due in una scuola superiore. E' il dato più basso di tutta la Romagna: la provincia di Forlì-Cesena ne fa 16, Ravenna 15.