Covid: in Romagna più della metà dei casi di tutta la regione. A Rimini 63 e un decesso

Attualità

Rimini

| 16:34 - 10 Novembre 2021

Bollettino Covid 10 novembre 2021.

Nel riminese si registrano 63 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2, 55 sintomatici e 8 asintomatici. In settimana finora 151 casi, media 50 al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana (la media era 35). Si registra il decesso di una 91enne, rimane una persona ricoverata in terapia intensiva.



In totale in regione i decessi sono otto: uno nella provincia di Parma (una donna di 96 anni); due nella provincia di Bologna (una donna di 84 anni e un uomo di 82); uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 89 anni); tre nella provincia di Forlì-Cesena (due donne di 98 e 83 anni e un uomo di 89 anni, tutti deceduti nel forlivese).



Sale a 41 il numero dei i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1) e crescono anche nei reparti Covid (350, +12). I nuovi casi sono 549 su 28.988 tamponi, tasso di positività nuovamente in salita all'1,9%. Di questi 549 casi, poco più della metà (52%), 285, sono stati diagnosticati in Romagna.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 109 nuovi casi, seguita da Bologna (88), Forlì (65) e Rimini (63); poi Cesena (48), Circondario Imolese (46), Ferrara (38). Quindi Reggio Emilia (31), Piacenza (30), Modena (18), e infine Parma (13).