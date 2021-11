La torre di guardia di San Leo si candida al bando di rigenerazione urbana

Attualità

San Leo

| 16:09 - 10 Novembre 2021

Il progetto sarà presentato a fine novembre.

L'amministrazione comunale ha infatti deciso di partecipare al bando di rigenerazione urbana per il recupero e il riuso di immobili di proprietà pubblica, chiedendo il finanziamento per la riqualificazione della torre di guardia a difesa della porta Urbis di San Leo. L'amministrazione comunale invita associazioni e cittadini a dare il proprio contributo, presentando idee per arricchire il progetto, che sarà presentato a fine novembre. Ci sono già ipotesi: trasformare la torre di guardia in una casa delle associazioni, in una biblioteca, in un museo diffuso; oppure farne un alloggio di edilizia popolare o per turisti. "Questo intervento riqualificherà un luogo caro ai leontini e non solo, un luogo unico al fianco dell'unica porta d'ingresso della città", spiega il sindaco Leonardo Bindi.