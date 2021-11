Prima la lite in discoteca poi la violenta rissa all'esterno. Identificati

Cronaca

Riccione

| 15:41 - 10 Novembre 2021

Carabinieri fuori da una discoteca, foto di repertorio.

Sono cinque le persone denunciate per una rissa scoppiata lo scorso 8 agosto, all'esterno di una discoteca della Riviera riminese. Si tratta di un 18enne di Voghera, di un 19enne magrebino, di un 23enne senegalese, di un 35enne di Chieti e di un 43enne riminese. Tutti finirono al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini, dopo aver riportato lievi lesioni. La rissa scoppiò per futili motivi: il gruppo, dopo un diverbio all'interno del locale, si diede appuntamento all'esterno e qui i cinque iniziarono a picchiarsi, per poi dileguarsi all'arrivo dei Carabinieri.