Riccione, quasi un milione per rifare viale San Martino. Diventerà zona velocità 30 km\h

Attualità

Riccione

| 15:40 - 10 Novembre 2021

Rendering del progetto di riqualificazione del viale San Martino di Riccione.



Nuova vita per viale San Martino a Riccione: il progetto di riqualificazione, approvato dalla giunta, si pone l'obiettivo di "valorizzarne le peculiarità quale importante asse turistico commerciale mantenendo intatti gli elementi identitari come i pini, gli spazi per la sosta, gli spazi all’aperto per le attività commerciali". Il tratto è quello compreso tra viale Trento Trieste e viale Torino ed è previsto un investimento di quasi un milione di euro (nel dettaglio 966.215,00 di euro). Verrà istituita una zona 30, con limite di velocità ai 30 km\h.



L'assessore Lea Ermeti evidenzia che la riqualificazione di viale San Martino "sarà stimolo al processo di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture alberghiere nella zona Sud". L'amministrazione comunale rassicura sull'incremento della dotazione di parcheggi, anche a distanza, sia pubblici, che pertinenziali, al di fuori delle sedi stradali.



IL PROGETTO E' prevista la sostituzione della pavimentazione attuale con nuovi materiali, lasciando inalterata la rete di sottoservizi e ricalibrando la suddivisione della sede stradale privilegiando aumentando la larghezza dei marciapiedi. Tutti i percorsi, carrabili e pedonali/ciclabili saranno mantenuti complanari. Le problematiche legate alla presenza dell’apparato radicale dei pini sono state affrontate prioritariamente con una indagine conoscitiva sullo stato di salute e di sicurezza dei pini esistenti. In base ai dati emersi dalle indagini effettuate sono stati stabiliti gli interventi da effettuare sui singoli esemplari e le problematiche legate alla crescita delle radici sarà affrontato con il sistema delle celle vegetative per tre nuovi pini messi a dimora. Il viale godrà di aiuole predisposte per l’installazione di nuove sedute, pensate in relazione alle alberature esistenti e appoggiate unicamente sul profilo perimetrale. Tutto l’arredo del viale, sarà sostituito e ripensato in base alle nuove esigenze e ai nuovi materiali.