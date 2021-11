Proteste dei corrieri di Glovo e dei lavoratori Hera, vicesindaco Rimini: "convocare tavolo di crisi"

Attualità

Rimini

15:21 - 10 Novembre 2021

Chiara Bellini.



Il vicesindaco di Rimini Chiara Bellini chiede l'istituzione di un tavolo di crisi in Prefettura, per affrontare le recenti problematiche sul lavoro emerse dalla protesta dei corrieri di Glovo e da quella dei lavoratori di Hera: le questioni riguardano contratti non rinnovati o non applicati a determinate categorie lavorative. Problematiche diffuse su tutto il territorio nazionale, evidenzia il vicesindaco, per le quali è fondamentale un confronto tra le parti sociali e le istituzioni. "Ritengo che, sia attraverso una analisi condivisa e sia attraverso l'approfondimento dei singoli casi, avremo la possibilità di intervenire al meglio per cercare una soluzione ai segnali di disagio che coinvolgono diversi lavoratori del nostro territorio e, con loro, tante famiglie che non possiamo lasciare sole in questo momento di difficoltà", commenta il vicesindaco.