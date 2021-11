Calcio Promozione Girone F: i tabellini della decima giornata di campionato

Sport

Rimini

| 17:39 - 14 Novembre 2021

Tabellini Promozione Girone F decima giornata.



Spontricciolo - Granata 0-1



SPONTRICCIOLO: Tani, Borgognoni, Fabbri S. (70' Gjoshi), Mohamed Salah, Pivi, Rossi (85' Tonti); Tamburini (81' Fantini), Giovanelli (65' Fabbri A.), Capriotti, Brisigotti, Cugnigni (40' Durante).

In panchina: Martini, Di Renzo.

All. Pellegrino.

GRANATA: Venghi, Lelli, Arfilli, Kalac, Braccini, Asslani (80' Ugone); Campinoti (78' Crudeli), Silighini; Caporali (60' Vitali), Boni (68' Mastria), Ambrosini (85' Pellegrini).

In panchina: Giustore, Romagnoli, Baldani, Ronchi.

All. Onofri.



ARBITRO: Gherardini di Faenza.

RETI: 2' Ambrosini rig.

AMMONITI: Pivi, Capriotti, Durante, Rossi, Campinoti, Vitali, Crudeli.

ESPULSI: Martini (dalla panchina).



Verucchio - Sampierana 0-0



VERUCCHIO: Caprili, Girometti, Campidelli, Casadei, Grossi, Pasini, Genghini (29' st Baschetti), Ciccarelli (35' st Muccioli), Bascioni, Michilli (29' st Bruma), Bento Da Silva (12' st Guarino).

In panchina: Bianchi, Renzi, Pari, Fabbri, Semprini.

All. Nicolini.

SAMPIERANA: Niederwieser, Quaranta, Diversi (27' st Braccini), Narducci, Canali, Corbara; Quercioli (20' st Barbi), Petrini, Lanzi (20' st Para), Pippi (27' st Fabbri), Berni.

In panchina: Zammarchi, Simoncini, Iavarone, Farfaneti, Battistini.

All. Barontini.



ARBITRO: Sartoni di Lugo

AMMONITI: Bento Da Silva, Narducci, Braccini.



Gatteo - Torconca 0-5



GATTEO: Ricci, Cordatore M., Zanghi, Francisconi, Muccioli, Sardagna, Ndiaye, Perazzini, Gobbi, Biondini, Moubtassim.

In panchina: Platia, Essaki, Gessi, Ndoja, Pollini, Cordatore S., Giunchi, Lecce, Tappi.

All. Pessina.

TORCONCA: Barbanti, Guenci, Cecchi, Nicolini, Pasini, Tombari, Mani, Mercuri, Pasolini, Casoli, Chiussi.

In panchina: Pasini, Bottoni, Franca, Simoncelli, Antonacci, Ortolani, Cipiccia.

All. Vergoni.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna.

RETI: 27' pt Mani, 41' pt Casoli, 45' pt Mani, 7' st Pasolini, 29' st Simoncelli.



Due Emme - Gambettola rinviata



Asar - PIetracuta 1-1



ASAR: Mauri, Zanni, Sogos, Sisti, Bologna, Fattori, Fantini, Manconi, Alberto, Pierri, Sparaventi.

In panchina: Marcaccini, Abati, Angeloni, Bacchini, Bin, Ciavatta, Lorenzoni, Marchionna, Stella.

All. Vanni

PIETRACUTA: Lasagni, Faeti, Fabbri Fed. (25' st Celli), Tosi (20'st FerranI), Lessi, Masini, Borghini (5' st Vucaj), Fabbri Fr., Fratti (10' pt Bucci, 30' st Galli), Louati, Evaristi.

In panchina: Hysa, Stavola, Pacaj, Cobo

All. Fregnani.



ARBITRO: Utili di Faenza

RETI: 35' pt Sparaventi, 20' st rig. Evaristi.

AMMONITI: Sisti, Sparaventi, Mauri, Bologna, Lessi, Masini, Fed.Fabbri, Lasagni, Evaristi, Louati, Vucaj.



Misano - Bellaria Igea Marina 0-2



MISANO: Pontet, Pratelli (41’ Travagliati), Tonini, Lepri (71’ Bardeggia), Pironi, Londero, Gravina, Antonelli (64’ Pontellini), Nigro (59’ Fabbri), Mussoni, Santoni.

A disp.: Valeriani, Senior, Maltoni, Bonetti. All. De Argila Fernando

BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, Minacapilli, Grossi, Fusi, Paganelli, Pruccoli, Bellavista (82’ Mazzarella), Ceccarelli, Marchini (54’ Bua; 77’ Vitali), Meluzzi, Cocco.

A disp.: Mignani, Bottini, Arfilli, Gabrielli, Neri, Chiussi. All. Semprini Guido



Arbitro: Sig. Cacchi Gioele (Sez. di Faenza)

Reti: 28' Bellavista, 45' Bellavista

Ammoniti: Pruccoli (BEL), 90’ + 6' Cocco (BEL)



Novafeltria - S.Ermete 0-1



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani (37' st Crociani), Frihat, Cappello (42' st Bindi), Foschi (7' st Valentini), Niang (14' st Radici), Mahmutaj; Vivo (14' st Rizzo), Boschetti, Toromani.

In panchina: Cappella, Amadei, Antonini, Alpino.

All. Giorgi.

S.ERMETE: Romani, Deniku (13' st Bonifazi), Merendino, Gattei Colonna, Contadini (42' st Braschi), Righetti (7' pt Baffoni), D'Elia (29' st Sartini), Betti, Mezgour, Marconi, Fuchi (17' st Noschese).

In panchina: Donini, Canducci, Benvenuti, Albini..

All. Righetti.



ARBITRO: Sarti di Rimini

RETI: 39' pt D'Elia

AMMONITI: Deniku, Fuchi, Marconi, Frihat, Gattei Colonna.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1'pt, 5' st, corner 8-2.



CLASSIFICA: Gambettola (una partita in meno), Pietracuta, Torconca 22 punti; Bellaria Igea Marina e Misano 18; Sant'Ermete e Novafeltria 16; Granata 11, Due Emme (una partita in meno) e Sampierana 10; Asar 11, Verucchio 7; Gatteo e Spontricciolo 3.