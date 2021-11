Calcio Promozione: pari per il Pietracuta sul campo dell'Asar (1-1)

Sport

Riccione

| 17:37 - 14 Novembre 2021

Un undici del Pietracuta.



Asar - Pietracuta 1-1



ASAR: Mauri, Zanni, Sogos, Sisti, Bologna, Fattori, Fantini, Manconi, Alberto, Pierri, Sparaventi.

In panchina: Marcaccini, Abati, Angeloni, Bacchini, Bin, Ciavatta, Lorenzoni, Marchionna, Stella.

All. Vanni

PIETRACUTA: Lasagni, Faeti, Fabbri Fed. (25' st Celli), Tosi (20'st FerranI), Lessi, Masini, Borghini (5' st Vucaj), Fabbri Fr., Fratti (10' pt Bucci, 30' st Galli), Louati, Evaristi.

In panchina: Hysa, Stavola, Pacaj, Cobo

All. Fregnani.



ARBITRO: Utili di Faenza

RETI: 35' pt Sparaventi, 20' st rig. Evaristi.

AMMONITI: Sisti, Sparaventi, Mauri, Bologna, Lessi, Masini, Fed.Fabbri, Lasagni, Evaristi, Louati, Vucaj.



RICCIONE Il Pietracuta strappa un punto sul campo dell'Asar, al termine di una partita combattuta su un campo in condizioni non ottimali. A preoccupare in casa rossoblu sono gli infortuni: Fratti costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti, Ferrani entrato nella ripresa, ma infortunatosi dopo il quinto cambio e costretto a rimanere in campo per evitare l'inferiorità numerica. Il gol dell'Asar è arrivato nel primo tempo a seguito di un'indecisione di Lessi, che ha spalancato la porta a Sparaventi, bravo a battere Lasagni. Nella ripresa il pari del Pietracuta su rigore fischiato per un contatto tra il portiere Mauri in uscita e Francesco Fabbri: dagli undici metri Evaristi non sbaglia.