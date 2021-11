Calcio D Il film fotografico di Rimini - Aglianese 5-1

Sport

Rimini

| 18:35 - 14 Novembre 2021

Mencagli a segno di testa: per l'attaccante una tripletta (fotoservizio Venturini).



Il Rimini scaccia i dubbi e le paure, dopo la sconfitta di Budrio, superando con un netto 5-1 l'Aglianese, tra le formazioni più accreditate del girone e quella con la coppia d'attacco più blasonata, formata da Kouko e Brega. Ma è l'attacco del Rimini a dare le risposte giuste, con Mencagli autore di una tripletta e il solito, ottimo Piscitella. In un periodo di piccola flessione del fin qui monumentale Gabbianelli, i biancorossi sono autori di una vera e propria prova di forza, legittimando il primato in classifica. Subìto il gol al 3' da Del Dotto, colpo di testa su calcio d'angolo (FOTO 1), il Rimini ha reagito con veemenza nella ripresa, trovando il micidiale uno-due con Mencagli, autore di due colpi di testa vincenti su cross dello scatenato Tonelli (FOTO 2 e FOTO DI COPERTINA). L'attaccante ha firmato poi la tripletta dopo un tiro rimpallato, chiudendo la contesa al 72'. Nel finale alla festa del gol hanno partecipato anche Tomassini e Piscitella (FOTO 3 e 4). Grazie alla vittoria odierna e alla contemporanea sconfitta del Lentigione, i ragazzi di Gaburro volano in vetta in solitaria a +3.



Rimini - Aglianese 5-1



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca (45' st.Lo Duca), Cuccato, Panelli, Haveri - Andreis (43' st. Isaia), Tanasa, Tonelli (34' st. Greselin), Gabbianelli, Mencagli (30' st.Tomassini), Piscitella.

In panchina: Piretro, Pietrangeli, Pari, Ferrara, Germinale.

All. Gaburro.

AGLIANESE (4-3-1-2): Gagliardi - Cesaretti (9' st. Shehu), Del Dotto, Colombini, Zanon - Romeo (42' st. Petrucci), Gemmi (43' st. Binchi), Artioli - Kouassi (21' st. Giordani) - Brega (21' st. Nieri), Kouko.

In panchina: Nincheri, Ponzio, Sgherri, Petrucci, Bertini

All. Venturi.



ARBITRO: Arcidiacono di Acireale (D'Alessandris e Giudice di Frosinone)

RETI: 3' pt. Del Dotto, 6' st.Mencagli, 19' st. Mencagli, 27' st. Mencagli, 40' st.Tomassini, 48' Piscitella.

AMMONITI: Kouko, Romeo, Artioli, Greselin.

NOTE: spettatori 1200 circa. Angoli: 4-3. Recupero: 0' pt. 4' st.