DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Aglianese 3-1

14:05 - 14 Novembre 2021



Risultato 2-1



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Cuccato, Panelli, Haveri - Andreis, Tanasa, Tonelli - Gabbianelli, Mencagli, Piscitella.

In panchina: Piretro, Berghi, Pietrangeli, Pari, Isaia, Greselin, Ferrara, Tomassini, Germinale.

All. Gaburro.

AGLIANESE (4-3-1-2): Gagliardi - Cesaretti (9' st. Shehu), Del Dotto, Colombini, Zanon - Romeo, Gemmi, Artioli - Kouassi (21' st. Giordani)- Brega, Kouko.

In panchina: Nincheri, Ponzio, Sgherri, Bianchi, Petrucci, Bertini, Nieri.

All. Venturi.



ARBITRO: Arcidiacono di Acireale (D'Alessandris e Giudice di Frosinone)

RETI: 3' pt. Del Dotto, 6' st.Mencagli, 19' st. Mencagli, 27' Mencagli

AMMONITI: Kouko, Romeo

NOTE: spettatori 1200 circa. Angoli: 4-1. Recupero: 0' pt.



Inizio gara ore 14.30

Nel Rimini in attacco esce Germinale ed entra Mencagli, dal primo minuto anche Tonelli e Haveri. Per il resto formazione confermata. I biancorossi in maglia a scacchi attaccano da sinistra verso destra.

3' GOOOL AGLIANESE Discesa di Gemmi, si accentra vince un contrasto, serbe Brega in cui diagonale è deviato in angolo. Batte Artioli, testa di Del Dotto nei pressi dell'area piccola, palla nellangolino alla sinistra di Marietta vanamente proteso in tuffo. Gol 0-1. Primo gol subito al Romeo Neri.

5' Tiro di Mencagli verso l'incrocio, il portiere Gagliardi in volo devia in angolo.

Il gol è una doccia gelata, il Rimini cerca di scuotersi. Colombini commette due falli di fila, ma l'arbitro non ritiene di ammonirlo.

Seravezza-Mezzolara 0-1, Alcione-Ravenna1-0, Forlì-Tritium 1-1, Lentigione-Real Forte Querceta 0-1

La partita si accende, il Rimini cerca il forcing per pareggiare, l'Aglianese si difende con sufficiente ordine con reattività sulle seconde palle e cercando di innescare il voloce Kouko che ripiega anche in fase difensiva.

Alcione-Ravenna 1-1, Ghiizzano-Crreggese 0-1

31' Andreis in area sulla destra, pressato da un avversario, calcia fuori.

35' Scambio in area a sinistra Koassi-Kouko, ma il primo non tira e l'azione sfuma.

40' Tanasa si libera in area, tiro deviato in corner.

Forlì-Tritium 2-1, Bagnolese-Progresso 1-0

45' Bel movimento di Kouassi in aea a destra, si libera di due avversari e il suo diagonale finisce a lato. Sulla rimessa l'arbitro fischia la fine del primo tempo.

Il Rimini va negli spogliatoi sullo 0-1. Da segnalare che la squadra di Gaburruo, senza Carboni - il suo difesore più esperto - subisce un altro gol da palla inattiva. Una giornata non brillante della squadra di Gaburro che soffre anche la giornata sottotono in fatto di imprevedibilità di Gabbianeli. Ispirato Mencagli al centro dell'attacco e Piscitella sulla sinistra, però poco cercato. L'Aglianese si mostra squadra da vertice, con alcune buone individualità, pericolosa in qualche ripartenza.

SECONDO TEMPO

Ore 15,30 partiti. Nessun cambio sui due fronti

4' tiro di Kouko a lato.

6' GOOOL Rimini, cross di Tonelli in area, sulla destra, testa di Mencagli nell'area piccola 1-1

Sasso Marconi - Borgo San Donnino 0-1.

19' GOOOL Cross di Tonelli dalla sinistra, Mencagli di testa raddoppia 2-1. Bella azione collettiva sulla corsia sinistra.

Athletic Carpi - Fanfulla 1-0

27' GOOOL Mencagli segna il 3-1. L'attaccante raccoglie una palla vagante smorzata da un difensore su tiro di Tonelli dopo un contrasto vinto dai biancorossi