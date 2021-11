Rimini, a Ikea raccolta di coperte e trapunte da donare ai bisognosi

Attualità

Rimini

| 13:43 - 10 Novembre 2021

Ikea Rimini promuove l'iniziativa "Ri-scalda la notte". Da venerdì 12 a domenica 14 novembre sarà possibile dare una seconda vita a coperte e trapunte che non si utilizzano più, donandole a Caritas Rimini. Lo store Ikea ospiterà infatti i volontari dell'associazione per la raccolta, finalizzata a successiva distribuzione alle persone bisognose. Il materiale donato dovrà essere pulito, in buone condizioni e riposto in sacchetti di plastica. I soci Ikea Family riceveranno un buono da 5 euro per ogni piumone, coperta o trapunta donati (è possibile ricevere un massimo di tre buoni).