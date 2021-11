Degrado periferie di Rimini, Lega riapre il dibattito in consiglio comunale

Attualità

Rimini

| 13:06 - 10 Novembre 2021

Il consigliere comunale Andrea Pari (Lega).

Il consigliere comunale della Lega Andrea Pari sollecita l'amministrazione comunale a effettuare interventi per valorizzare le periferie di Rimini e contrastare il degrado, rilevando che durante il doppio mandato Gnassi, l'azione amministrativa è stata concentrata sul centro storico, nella zona prettamente attigua all'arenile e al lungomare, dimenticando che "la grande maggioranza dei cittadini che vive nelle periferie, è nei fatti il cuore pulsante della vita cittadina". Invece, accusa Pari, quegli abitanti "si sono sentiti lasciati a se stessi". Oltre ai mancati investimenti, Pari rimarca "i numerosi atti criminosi" avvenuti in particolare nella zona sud di Rimini e il degrado portato da spaccio e prostituzione. “Attraverso un'interrogazione chiedo al Ssindaco e alla giunta se sia loro intenzione invertire la rotta e iniziare a porre un’attenzione fattiva sulle periferie della nostra città, prendendosi la responsabilità politica della valorizzazione e riqualificazione delle situazioni più degradate, insieme al contrasto degli eventi delinquenziali sopra rappresentati, in coordinamento e sinergia con Prefettura e Questura che hanno la responsabilità operativa dell’ordine e della sicurezza pubblica", spiega il consigliere del Carroccio.