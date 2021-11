Rimini, un mini corso gratuito per creare la propria identità digitale Spid

Attualità

12:32 - 10 Novembre 2021

È prevista per mercoledì 17 novembre alle ore 10, nel laboratorio aperto Rimini Tiberio di via dei Cavalieri 22, un’attività di gruppo orientata a formare ed assistere, con 4 tutor specializzati, i cittadini che hanno necessità di creare la propria identità digitale SPID.



Un’opportunità, che potrà sfruttare chiunque abbia poche competenze digitali, messa a disposizione dal Punto Pane e Internet (PPEI) di Rimini, assieme all'URP comunale (Ufficio Relazioni con il Pubblico) , che si aggiunge agli altri servizi già attivi orientati all’assistenza e alla formazione, programmata allo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e agevolare il loro accesso a internet.



L’appuntamento della prossima settimana è rivolto in particolare a chi ha già un po' di dimestichezza con il computer e con internet, ma gli manca quella sicurezza necessaria a concludere il procedimento, suddiviso su più fasi, previsto per ottenere lo SPID. Per partecipare è necessaria la prenotazione al Punto Pane e Internet (PPEI) del Comune di Rimini (piazza Cavour 29), telefonando al 0541/704704 704761 o ancora inviando una mail a paneeinternet@comune.rimini.it. L’acceso all’incontro di mercoledì 17 è consentito solo a chi è in possesso del Green Pass.



Rimangono sempre attivi gli altri servizi di facilitazione individuali - rivolti ai singoli (massimo 2 nel caso di congiunti) - che si possono prenotare con le stesse modalità, ovvero: la “registrazione a SPID”, per chi non ha alcuna competenza digitale, il servizio svolto presso l’URP, su appuntamento ogni giovedì pomeriggio; e la “facilitazione all’utilizzo dello SPID”, per chi ha già l'identità digitale ma vuole imparare ad utilizzarla meglio, anche in questo caso il servizio è su appuntamento ma si svolge al laboratorio aperto ogni martedì mattina.