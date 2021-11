Importante rivista tedesca dedica un servizio alla Romagna con l'attore Tom Wlaschiha

Turismo

Rimini

| 11:51 - 10 Novembre 2021

La prima delle 12 pagine di Gq Germania dedicate alla Romagna.

La rivista tedesca “GQ Germania” è uscita a novembre con il servizio “La Dolce Vita” dedicato al noto attore tedesco Tom Wlaschiha e al suo road trip di questa estate nella sua “regione” italiana del cuore: la Romagna.

L’intervista racconta in ben 12 pagine la sua passione per l’ospitalità romagnola, per “La Dolce Vita” felliniana e per i mille volti di questa terra. Lui stesso ha affermato: "La Romagna ha tutto: il mare, le colline, i tranquilli borghi dell'entroterra” e la definisce "Heaven in a nutshell" ovvero "il paradiso in un guscio di noce".

Questa estate il redattore di GQ Germania Ulf Pape ha incontrato Wlaschiha mentre girava 5 video in altrettante località della Romagna per la campagna web promozionale di Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna sul mercato tedesco del 2022, presentata in ottobre al Cinema Fulgor di Rimini. Le riprese sono avvenute in location selezionate dal regista e produttore Norbert Kneißl, già autore dello spot della Campagna Germania 2021 della Riviera Romagnola con il claim “Italienisches Dolce Vita. Nichts liegt näher!” (“Romagna, la Dolce Vita italiana. Niente di più vicino!”).

Nella primavera/estate 2022 è in programma la realizzazione di una seconda serie di video promozionali online, con Wlaschiha sempre protagonista, che valorizzeranno le tipicità ed eccellenze del territorio a nord della Romagna e dell’Emilia, con focus sui prodotti Green/Ambiente, sport all'aria aperta, saline e pinete, Golf e benessere e le spiagge più "selvagge" della Romagna.

Nell’intervista a GQ Germania, Wlaschiha spiega che è tornato spesso in Romagna dopo le riprese del film Netflix "L’Isola delle Rose", e se ne è innamorato, come dimostra anche questo post dell’attore sul suo profilo Instagram.



Wlaschiha ha poi raccontato a Ulf Pape che nel suo viaggio ha potuto conoscere e apprezzare l’essenza più vera di questa terra e di essere stato letteralmente conquistato dalle magiche atmosfere felliniane - anche grazie all’apertura del nuovo “Fellini Museum” – dalla bellezza di certi luoghi (come il ponte di Tiberio al Borgo San Giuliano di Rimini, “un tempo borgo di pescatori e oggi location di tendenza”). Questa estate, continua Tom, è andato anche alla scoperta dell’entroterra in moto ed è stato catturato dal fascino di una terra generosa e calda che alla tradizionale vacanza balneare abbina splendidi paesaggi collinari e le eccellenze della Food Valley e della Motor Valley. L'entroterra della Romagna significa dolci colline e lui si chiede perché in Germania in tanti dicano "Andiamo in Toscana" anziché "Andiamo in Romagna!".



Tom Wlaschiha, già noto al grande pubblico cinematografico e televisivo internazionale per alcune interpretazioni (ad esempio ne “Il Trono di Spade” e ne “L’Isola delle Rose”, mentre sarà presente nella nuova stagione di “Stranger Things”), è stato anche premiato da GQ Germania come "Men of the Year 2021" nella categoria "attore nazionale" e, secondo il periodico, diventerà presto il miglior attore tedesco a livello internazionale.

La rivista GQ Germania, con 4 uscite all’anno e 507mila lettori, rientra insieme a Vogue, Glamour e AD, tra i top magazine lifestyle della casa editrice Condé Nast. Molto seguita online, con circa 2 milioni di lettori (target alto spendente che copre la fascia d’età tra i 18 e i 49 anni) e 3 milioni di pageviews (visualizzazioni di pagina), GQ Germania conta anche 103mila follower sui social