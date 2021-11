Cronaca

Rimini

| 11:15 - 10 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 10 novembre, in autostrada tra i due caselli riminesi. Per cause ancora al vaglio due auto si sono scontrate. E' successo poco prima delle 9 al km 123. Le auto procedevano in direzione sud. Due persone sono rimaste ferite. I Vigili del Fuoco sono intervenuti, con due veicoli e un'autogru, per estrarre una persona incastrata in uno dei due mezzi. Sul posto per i rilievi e i soccorsi anche un'ambulanza, la Polstrada e l'elisoccorso.