San Marino, gli impegni del weekend delle squadre di volley

| 10:26 - 10 Novembre 2021

Stefano Mascetti.

Serie B masch. Sabato 13 la Titan Services (7 punti in classifica), ospita sul parquet amico di Serravalle la Iseini Volley Alba Adriatica (2). Arbitrano Gianmarco Annese (1° arbitro) e Matteo Cetraro (2°). Una partita da vincere assolutamente per tenersi lontani dalle zone basse della classifica? Lo chiediamo a coach Stefano Mascetti. "No, nel senso che tutte le partite sono da vincere. Anche con squadre più avanti in classifica tipo Osimo con le quali abbiamo perso ma giocandocela. Mentre con la Ventil System, sabato scorso, non c'eravamo proprio, forse per ansia da prestazione. Ed è chiaro che sabato prossimo mi aspetto un altro tipo di prestazione da parte dei miei giocatori. Quella con Alba Adriatica è comunque una partita importante. Gli abruzzesi sono una squadra fisica, che a San Giovanni ha perso al tie-break. Dovremo metterla sul piano tecnico per creare loro delle difficoltà. Hanno un centrale di 19 anni, De Matteis, di 2.07. Di Felice, l'opposto, ha centimetri e grande esperienza. Il palleggiatore è giovane e interessante e il libero non va cercato perché molto sicuro. Le bande sono interessanti. Noi abbiamo un problema con il palleggiatore titolare Rondelli che ha problemi all'adduttore. Speriamo di averlo ma è in forse. Per gli altri giusto qualche malessere stagionale".

Classifica. Bontempi Casa Collemarino 9, Montesi Volley Pesaro 9, La Nef Osimo 9, Paoloni Macerata 9, Ventil System San Giovanni in Marignano 8, Novavolley Loreto 8, Titan Services San Marino 7, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 6, Volley Potentino Macerata 3, Iseini Volley Alba Adriatica 2, Us Volley 79 Civitanova Marche 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossimo turno. Giornata 5: Titan Services – Iseini Volley Alba Adriatica. Sabato 13 novembre alle 18.30 a Serravalle.

Serie D femm. Tra sabato e mercoledì la Beach & Park gioca due partite per cercare di mettere in moto una stagione che finora l'ha vista ferma al palo. "Non sono assillato dalla classifica. – Afferma coach Wilson Renzi. - Mi basta che si vedano dei passi in avanti nel gioco. Questo ho detto alle ragazze, raccomandandomi che stiano sul pezzo per tutta la partita, senza farsi mettere psicologicamente all'angolo dagli errori fatti. Credo che l'Athena Rimini sia alla nostra portata e anche il Coriano che affrontiamo mercoledì 17 novembre sul campo amico. Dobbiamo migliorare ed io sono fiducioso che lo faremo. Del resto, la squadra si allena con voglia ed è tutta in salute, tranne Veronica Renzi che continua ad avere qualche problema e che sicuramente non rischierò in partita".

Classifica. Portuali Ravenna 12, Progetti Volley Forlimpopoli 9, Teodora Ravenna 8, Libertas Forlì 8, Volley Team San Giuliano 7, Volley Santarcangelo 4, Riccione City Volley 3, Junior Coriano 3, Idea Athena Rimini 3, Beach & Park San Marino 0, Villa Verucchio 0.

Prossimo turno. Anticipo della quinta giornata: Idea Athena Rimini – Beach & Park, sabato 13 novembre ore 18.30 a Rimini. Posticipo della quarta giornata: Beach & Park – Junior Coriano mercoledì 17 novembre ore 20.45 a Serravalle.