Unione Valconca c'è l'accordo, Giorgio Ciotti candidato unico alla presidenza

Attualità

Valconca

| 09:40 - 10 Novembre 2021

I sindaci coinvolti nell'Unione Valconca.

Sarà Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano di Romagna, il candidato unico alla presidenza dell'Unione della Valconca. La decisione dopo un percorso di conciliazione tra gli 8 sindaci dei comuni coinvolti. In una nota Riziero Santi ribadisce il ruolo dell'Unione non solo come funzione di raccordo ma anche per riuscire a canalizzare risorse regionali e nazionali e "perché riveste un forte potenziale di razionalizzazione e di efficientamento dei servizi ed è un livello fondamentale di pianificazione e progettazione per intercettare le risorse del PNRR."

I sindaci coinvolti hanno "fatto prevalere il dialogo e lo spirito costruttivo, arrivando a condividere un documento di intenti a corredo e sostegno della candidatura di Ciotti che potrà segnare l'ulteriore e definitivo passo verso la rifondazione dell'ente. Quello siglato dai Sindaci è un accordo vero e ben strutturato perché fondato sul confronto serrato e sulle cose da fare.



Molteplici i temi affrontati e risolti: il funzionamento dell'ente, la governance, la rappresentanza ponderata, la definizione dei rapporti economico-finanziari, la ridefinizione delle funzioni da gestire insieme, l'efficienza, lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi, l'innovazione e l'equilibrio fra comuni, regolato col principio della perequazione sancito dallo Statuto.



Nel giorno che ricorda l'abbattimento dei muri, il 9 novembre, anche in Valconca se è abbattuto un piccolo muro che teneva l'ente Unione in standby da troppo tempo, ed ora si riparte insieme uniti e determinati.

Entro Novembre sarà convocato il Consiglio dell'Unione per votare il nuovo Presidente e il documento programmatico."