Rimini Calcio giovanili: la Juniores cala il poker col Sasso Marconi. U17 e U16 ko

Sport

Rimini

| 22:32 - 09 Novembre 2021

La Juniores del Rimini Calcio.

Ecco i risultati delle squadre del settore giovanile del Rimini.



UNDER 19 Nazionale



6’ Giornata – Girone E



RIMINI FC – SASSO MARCONI 4 – 1



Reti: 1’ e 38’ Zanni, 3’ Baietti (S), 58’ Barbatosta, 85’ Marconi.



RIMINI FC: Lazzarini, Guidi (53’ Zavoli), Marcello, Tiraferri, Bianchi, Rushani, Bracci, Russo (81’ D’Orsi), Barbatosta (77’ Bedetti), Zanni (63’ Marconi), Cherubini (70’ Pozzi). A disp: Porcellini, Guei, Tomassini, Capi. All. Brocchini





Netta vittoria per 4 a 1 dei ragazzi di mister Brocchini tra le mura amiche: biancorossi subito in vantaggio con Zanni su calcio di rigore, ma dopo appena due minuti il Sasso Marconi trova il pareggio con Baietti lesto ad insaccare una palla respinta dal portiere riminese. Al 38’ è ancora una volta Zanni a portare in vantaggio i biancorossi approfittando di un errato disimpegno della difesa ospite. Al 58’ Barbatosta, ben servito da Zanni, sigla il 3 a 1: ci pensa poi Marconi a chiudere i conti all’83’ con un bel tiro da dentro l’area.





UNDER 17 Élite





9^ Giornata – Girone C





SAMPAIMOLA – RIMINI FC 1 – 0





Reti: 58’ Sampaimola





RIMINI FC: Conti, Gabriele, Minni (51’ Cicconetti ), Caverzan, Morelli (54’ Lilla), Madonna, Zangoli, Zamagni (64’ Dani), Pompili, Ricci, Di Pollina. A disp: Cerretani, Paci, Gianfrini, Coppola. All. Muratori





Risultato bugiardo ad Imola nella prestazione forse migliore della stagione della compagine biancorossa per gioco espresso e numero di occasioni da goal create. Il Sampaimola trova il gol beffa con un tiro deviato che rende la traiettoria imparabile. Rimane l’ottima prestazione per i ragazzi di Muratori.



UNDER 16 Regionale



8’ Giornata – Girone F



RIMINI FC – SAMMAURESE 2 – 3



Reti: 2’, 12’ e 31’ Sammaurese, 62’ Hassler, 84’ Giacomini



RIMINI FC. Sammarini, Ciavatta, Bacchiocchi, Zighetti (41’ Brisku), Belletti (41’ Mini), Bianchi, Orioli (50’ Sposato), Diagne, Gabbianelli (41’ Volonghi) (50’ Giacomini), Hassler, Paganini. A disp: Bartoletti, Cecchi, Berlini, Zani. All. Pieri



SAMMAURESE: Vitali, Cappelli, Ventrucci, Boemio, Tizzano, Frosio, Zavalloni, Moncastelli, Di Novella, Monti, Forti. A disp: Setti, Loffa L, Loffa G, Valdinoci, Bartolini, Bonarota, Astore. All. Lorenzo





Si interrompe dopo sette vittorie consecutive la striscia della squadra di mister Pieri che trova il primo passo falso della stagione. Inizio shock dei biancorossi che a causa di tre errori individuali dopo 20 minuti si trovano sotto per 3 a 0. Nonostante il pesante passivo i nostri ragazzi prendono in mano la partita assediando la Sammaurese, brava a resistere e a portare a casa l’intera posta. Troppe le occasioni sprecate da parte nostra.





UNDER 15 Élite

9 Giornata – Girone C



RIMINI FC – SAVIGNANESE 5 – 3

Reti: 1’ Drudi, 23’ Brolli, 31’ Galassi (S), 36’ Para, 37’ Cenci, 40’ Zanieri, 52’ Mazzotti (S), 58’ Stambolla (S)



RIMINI FC : Di Ghionno (62’ Perazzi) Urbinati, Drudi (49’ Carlini), Zanieri (49’ Donati), Imola, Magi, Cenci (43’ De Gaetano), Lepri (67’ Ghetti), Brolli (43’ Blasi), Alessi, Para (59’ Padroni). A disp: Morri, Rota. All. Berretta

SAVIGNANESE: Zannoni (47’ Morelli), Casadei (49’ Stambolla), Pagliarini, Mariani, Scarponi, Chinigo, Onofri (47’ Scala), Ridolfi, Bullini (49’ Mazzotti), Galassi, Protti. A disp: Gentilini.



Partita divertente e piena di goal che porta nuovamente alla vittoria la nostra Under 15 che sorpassa in classifica i diretti avversari odierni. Dopo pochi secondi dall’inizio va in rete Drudi, raddoppia il Rimini con Brolli che finalizza facilmente sotto porta una respinta del portiere. A pochi minuti dalla fine del tempo riapre la partita la Savignanese con un goal di testa su calcio d’angolo. Nel secondo tempo i biancorossi entrano meglio sul rettangolo di gioco e nei primi cinque minuti segnano 3 goal portandosi sul 5-1. La Savignanese accorcia con una conclusione da fuori, poi ci pensa Stambolla a fissare il risultato sul 5 – 3.

Campionato Prov. U15 – 7’ Giornata – Girone B





RIMINI FC – STELLA sq. B 8 – 1



Reti: 27’ e 41’ Di Pollina, 45’ e 72’ Moretti, 62’, 69’ e 70’ Amantini, 64’ Lombardi N., 67’ Franchi (S)





RIMINI FC: Cavicchi, Parma (48’ Facaoaru), Fabbri (35’ Amantini), Franco (35’ Cristiani), Manzi, Ceka, Ramja (35’ Fontemaggi), Mataj (35’ Lombardi N.), Foschi, Eco (35’ Moretti), Di Pollina (48’ Lombardi L.). All. Berardi





STELLA: Savoretti, Tonnoni, Tarricone, Franchi, Pulcinaro, Cavolo, Albini, D’Achille, Galli, Berardi, Leardini. All. Accursi

Buona prova dei piccoli biancorossi che liquidano con un perentorio 8 – 1 la pratica Stella. Ad un primo tempo piuttosto contratto finito 1 – 0 grazie al gol di Di Pollina, segue una seconda frazione praticamente perfetta. I nostri ragazzi sono sempre primi in solitaria in classifica.