Paolo Diana superman: vince il Rally Legends Portugal Luso-Bussaco, gruppo Os

| 17:22 - 09 Novembre 2021

Paolo Diana.



Splendido successo di Paolo Diana al Rally Legends Portugal Luso-Bussaco, in Portogallo. Il pilota di Verucchio era stato invitato dagli organizzatori per “rallegrare" il numeroso pubblico presente come ogni anno a questa gara. Paolo Diana questa volta ha fatto un lavoro doppio: era in gara sia come concorrente che come pilota pronto a dar spettacolo. Alla fine ha conquistato un risultato da incorniciare: 5° assoluto e 1° del gruppo OS, nel quale era inserito in gara con la sua Fiat 131.



Questa manifestazione è aperta a tutti i tipi di macchine. Può gareggiare, quindi, senza problemi in quanto l'unica cosa importante e necessaria è la sicurezza della vettura e non il tipo di preparazione.



In Portogallo Paolo Diana è riuscito a vincere il gruppo OS ma nello stesso tempo a dare spettacolo, lungo le prove gremite di pubblico.



“Sono molto felice di essere tornato a correre a Luso - commenta Paolo Diana - lì ho tanti amici e persone che mi vogliono bene e spero di averle ripagate con un giusto spettacolo. Il risultato non era la priorità, non eravamo lì per quello, l'unica cosa che conta per me, quando uso il 131, è solo ed esclusivamente divertirmi e fare divertire la gente che ci guarda. Volevo ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze del team: sono stati come sempre determinanti nel risultato finale e tutto questo è anche dedicato a loro. Bravissimo anche Nicolò Lazzarini che era con me per la prima volta in veste di navigatore: è un giovanissimo di belle speranze, spero di non avergli fatto disimparare tutto quello che aveva assimilato fino ad ora. Un altro grazie e una dedica va anche a tutti gli amici sostenitori che ci permettono di fare quello che più ci piace. Speriamo di rivederci presto in prova!”.