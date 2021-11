Riccione, indetto consiglio comunale aperto al pubblico sul tema sicurezza

Attualità

17:02 - 09 Novembre 2021

il sindaco di Riccione Renata Tosi.



Si terrà il 18 novembre alle 21, a Riccione, il Consiglio comunale aperto sulla tema della sicurezza e l'ordine pubblico. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo del Comune di Riccione questo pomeriggio (martedì 9 novembre).



Il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Galassi ha informato i consiglieri circa le modalità e le prescrizioni di legge per permettere uno svolgimento del Consiglio comunale aperto nel rispetto delle regole anti Covid. "Ai capigruppo quindi è stato consegnato il protocollo, frutto di una consulenza tecnica e il recepimento dei decreti legge per la sicurezza, che prevede una serie di adempimenti da parte dell'Ente, dei consiglieri e dei cittadini che vorranno partecipare alla seduta del Consiglio comunale aperto", evidenzia l'amministrazione comunale in una nota.



In particolare il protocollo prescrive il numero massimo di persone presenti conforme alla capienza degli spazi individuati assicurando il distanziamento interpersonale di 1 metro: 24 posti riservati al pubblico; 37 posti riservati ai componenti del Consiglio. Per i membri del Consiglio si utilizzerà la mascherina facciale filtrante FFP2 senza valvola. L’accesso al pubblico (per tutti obbligatorio mascherina e green pass) è regolato con preiscrizione o iscrizione direttamente in fase di ingresso alla Sala.