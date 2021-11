Covid Rimini: deceduto 52enne, 42 i nuovi casi

Attualità

Rimini

| 16:32 - 09 Novembre 2021

Bollettino Covid 9 novembre 2021.



Nel riminese si registrano 42 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2, 33 sintomatici e 9 asintomatici. In settimana finora 89 casi, media 45 al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana (la media era 35). Si registra il decesso di un 52enne di Santarcangelo di Romagna, affetto da patologie pregresse, mentre rimane un paziente in terapia intensiva.



In regione deceduto anche un 90enne in provincia di Modena. Tornano 40 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+3) e calano leggermente quelli nei reparti Covid (338, -3). . I nuovi casi sono 458 su 32.191 tamponi, tasso di positività 1.4%



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 138 nuovi casi, seguita da Cesena con 53; poi Rimini (42), Ferrara (38), Ravenna (37), Forlì (35) e Parma (34); quindi Modena (31), Reggio Emilia (25), Piacenza (20); infine il Circondario Imolese con 5 nuovi casi.