Corsa al bonus terme, piattaforma in tilt: "Rischio di affossare i benefici"

Attualità

Rimini

| 15:48 - 09 Novembre 2021

Foto di RiminiTerme.



“Il bonus terme è un’ottima iniziativa e una bellissima operazione che va a sostegno di un settore particolarmente penalizzato dall’emergenza Covid. Però i ripetuti blocchi telematici sulla piattaforma di Invitalia registrati da ieri rischiano di affossare i benefici promessi agli istituti termali”. Così l’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini, interviene sui vari crash alla piattaforma Invitalia avvenuti ieri (lunedì 8 novembre), primo giorno in cui era possibile per gli enti termali richiedere il bonus per conto del cittadino.



“Mi auguro che il ministero dello Sviluppo economico possa risolvere definitivamente la questione - prosegue Corsini - e permettere a tutte le imprese che ne hanno diritto di accedere al più presto a questa importante operazione”.



“La Regione Emilia-Romagna è da sempre al fianco delle imprese termali che negli ultimi due anni hanno patito in modo davvero importante le limitazioni imposte dal Covid - aggiunge l’assessore -. Anche per questo da fine aprile scorso abbiamo lanciato una campagna di comunicazione radiofonica, gestita da Apt Servizi, con una programmazione a ridosso dei radiogiornali e all’interno delle trasmissioni più seguite. Vogliamo sostenere l’offerta dei nostri 24 centri termali - chiude Corsini -, un tassello davvero importante della nostra industria turistica”