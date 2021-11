Rimini, presto limite di 30 km/h nella zona mare per proteggere pedoni e ciclisti

Attualità

Rimini

| 15:40 - 09 Novembre 2021

Foto di repertorio.

Nella zona mare di Rimini verrà disposto il limite di velocità ai 30 km\h, la cosiddetta "zona 30". L'annuncio arriva dall'assessore alla mobilità Roberta Frisoni, che evidenzia: "il comparto a mare della ferrovia è naturale estensione del parco del mare". L'obiettivo è incentivare maggiormente l'utilizzo di biciclette e monopattini. Tuttavia l'introduzione delle zone 30, in futuro, riguarderà altre zone della città, in particolare le aree delle scuole. Ma non solo: l'amministrazione comunale vuole fare un censimento delle strade e individuare luoghi dei quartieri definiti "attrattori" in cui si incontrano le persone. Anche qui sarà imposto il limite dei 30 km\h.