Turismo, in arrivo una pioggia di milioni. Ma serve potenziare infrastrutture e trasporti

Turismo

Rimini

| 15:05 - 09 Novembre 2021

Foto di repertorio.



"Ci sono delle buone notizie" per quanto concerne il settore turistico grazie ai fondi del Pnrr. Ad affermarlo, come riporta l'Ansa, è l'assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, che, a margine di un convegno sul tema a Rimini organizzato da Fisascat, ha enfatizzato tre misure "che possono segnare davvero una differenza con il passato". E ha citato "il credito d'imposta, il fondo rotativo, il super bonus energetico all'80% per le strutture ricettive". La Regione metterà in campo altre misure "per sostenere la riqualificazione alberghiera", ha aggiunto. Sul fronte della mobilità, ciò che interessa potenziare alla Regione è "il trasporto ferroviario per aumentare l'attrattività e la raggiungibilità delle destinazioni turistiche, in particolare la Riviera", ha dichiarato l'assessore. Strategie che, assicura, "siamo pronti a mettere a terra, a fare la nostra parte". Già "nel 2022 ci possono essere le condizioni per recuperare quote di mercato internazionale, sia europeo che extra Ue", aggiunge, individuando però "alcune nebbie, alcune incognite che ci impediscono in questo momento di fare delle previsioni certe". E fa l'esempio del mercato russo, da tempo di riferimento, specie per la Romagna. "Siamo ovviamente molto interessati, soprattutto con l'aeroporto di Rimini, a sviluppare collegamenti giornalieri con diverse città della Russia dei Paesi dell'Est".