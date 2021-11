Morciano tra i primi comuni in provincia a portare la fibra ottica in tutte le case

Attualità

Morciano

| 14:53 - 09 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Un Comune più connesso e più unito grazie alla rete di ultima generazione. Entro pochi mesi Morciano di Romagna sarà tra i primi comuni della provincia a portare la fibra ottica in tutte le abitazioni presenti sul proprio territorio. Si tratta della cosìddetta "fiber to the home”. Una rivoluzione resa possibile grazie ad un accordo tra il sindaco Giorgio Ciotti, Telecom Italia e Open Fiber.



In virtù di tale accordo, Open Fiber – operatore italiano specializzato in infrastrutture di rete ad altissima velocità – potrà avvalersi dei cavidotti distribuiti sull'intero territorio morcianese, in particolar modo quelli della pubblica illuminazione, per realizzare un cablaggio completo che consentirà a tutte le unità abitative di essere raggiunte dalla fibra ottica, contrariamente a quanto avviene in questo momento. Allo stato attuale infatti la fibra ottica si ferma ai quadri di derivazione stradale, ovvero fiber to the cabinet, e da lì la connettività arriva a domicilio tramite il vecchio cavo telefonico in rame. La nuova infrastruttura agli utenti di navigare su internet con velocità di download e upload fino ad un Megabit al secondo. L'intervento, che prenderà il via nel mese di novembre, sarà finanziato interamente da Open Fiber. Un'opportunità che è stato possibile cogliere grazie all'approvazione del regolamento sulla telefonia mobile e le infrastrutture di rete, che ha velocizzato notevolmente l'iter di autorizzazione del progetto. “Morciano – afferma il sindaco Giorgio Ciotti - sarà il primo comune dell'entroterra a dotarsi di questa nuova tecnologia a tutto vantaggio dell'economia locale, delle scuole, della società in genere. Entriamo a grandi passi nel web del futuro”.