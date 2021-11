Santarcangelo, torna il capodanno in un km quadrato. Il comune cerca sponsor

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:42 - 09 Novembre 2021

Così Santarcangelo festeggiò il Capodanno il 31 dicembre 2019.



L'amministrazione comunale di Santarcangelo ha avviato la ricerca di sponsor per le iniziative di Natale e Capodanno. E' stato aperto il bando sul sito del comune rivolto a imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni: saranno così messi a disposizione spazi pubblicitari per le due iniziative. Il capodanno torna dopo la pausa del 2020 a causa della pandemia, mentre le iniziative di Natale, lo scorso anno, videro i palazzi del centro storico trasformarsi in schermi di proiezione con speciali animazioni alle finestre, senza dimenticare le luminarie poetiche con i versi di Baldini e Pedretti, e l'albero di Natale dedicato a Tonino Guerra.



Il piano promozionale delle iniziative di Natale e Capodanno prevede quindi una linea grafica rinnovata, con canali analogici e digitali dedicati, a cui si aggiungono quelli dell'Amministrazione comunale e della fondazione FoCuS, partner dell’evento dalla prima edizione, compresa la possibilità di esporre il proprio marchio nella serata finale, con la presenza di uno striscione a ridosso del palco in piazza Ganganelli.