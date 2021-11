Riccione, ladri sfondano vetrine con sampietrini: derubati rosticceria e panificio

Cronaca

Riccione

| 14:26 - 09 Novembre 2021

Doppio furto nella notte tra lunedì e martedì (8-9 novembre) in viale Diaz a Riccione. Ignoti malviventi hanno usato dei sampietrini per rompere le vetrine di due attività, una rosticceria e un panificio, e fare irruzione all'interno. Hanno prelevato i soldi contenuti nel fondocassa, al momento in corso di quantificazione. Le due attività commerciali sono prive di allarme e la duplice "spaccata" è stata scoperta solamente questa mattina (martedì 9 novembre), intorno alle sei, quando i proprietari hanno aperto i battenti. I Carabinieri di Riccione, diretti dal capitano Luca Colombari, hanno avviato le indagini, verificando le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.