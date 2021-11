Si innamorano sui social, poi lui diventa aggressivo tra minacce e pedinamenti. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:47 - 09 Novembre 2021

Foto di repertorio.

Un 34enne di Vico Equense, residente a Rimini, è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri (lunedì 8 novembre) dai Carabinieri, nell'ambito di un'indagine a suo carico per stalking, vittima la sua ex compagna. I due si erano conosciuti sui social nell'inverno 2020, ma la relazione era naufragata, in quanto l'uomo non era d'accordo sul fatto di iniziare una convivenza con la donna. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a seguito della "rottura", il 34enne ha iniziato a scriverle messaggi aggressivi, arrivando a pedinarla e facendo foto alla sua auto che poi le inviava tramite telefono, per darle prova dei pedinamenti. Gli atti persecutori, in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, non si sono fermati: ci sono anche episodi di percosse, mentre in un'occasione, in presenza dei Carabinieri chiamati dalla donna, lui si è lasciato andare a invettive pesanti.