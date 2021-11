Si rinnova collaborazione tra Campus di Rimini e ordine dei commercialisti

Attualità

Rimini

| 12:40 - 09 Novembre 2021

Da sinistra: Giuseppe Savioli e Lorenzo Succi.



Prende il via il corso di preparazione all’Esame di Stato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili organizzato dall’Ordine di Rimini in collaborazione con la Scuola di Economia e Management dell'Università di Bologna, Campus di Rimini e Uni.Rimini S.p.a., che quest'anno ha raggiunto il numero di 24 iscritti.



Il sodalizio, che va avanti da 14 edizioni, si rinnova all’interno della convenzione fra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini e Uni.Rimini S.p.a. Il Prof. Ivanoe Tozzi dell’Università di Bologna coordinerà il corso che si svolge nell'ambito del dipartimento di scienze aziendali sede di Rimini diretto dal Prof. Marco Maria Mattei.



Grazie a questa collaborazione gli studenti che hanno ultimato la laurea Triennale in Economia dell’Impresa o la Laurea Magistrale in Amministrazione e Gestione d’Impresa presso il Campus di Rimini dell’Università di Bologna possono quindi frequentare il Corso di preparazione per Esame di Stato per Dottori Commercialisti, assistiti da docenti universitari e Dottori Commercialisti iscritti all'ordine.



Il corso è comunque aperto anche ai laureati Magistrali di Discipline economiche provenienti da altre Università italiane. “La collaborazione con il Campus di Rimini dell’Università di Bologna e Uni.Rimini Spa ci consente di offrire ai ragazzi che si affacciano alla professione una formazione di qualità – il commento di Giuseppe Savioli, Presidente dell’Ordine di Rimini e fra i docenti –, grazie all’alto livello dei docenti impegnati. Unire gli aspetti teorici ai dettagli pratici, illustrati da professionisti che si trovano ad avercene a che fare quotidianamente, è la carta vincente di questo corso”.



Dopo l’edizione dello scorso anno, tenutasi in modalità webinar a causa dell’emergenza sanitaria, il corso torna a svolgersi in presenza e si concluderà a maggio 2022 con la consegna dei diplomi di partecipazione.