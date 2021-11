Non per bambini. I giochi per adulti arrivano sul cellulare

Attualità

12:08 - 09 Novembre 2021

Giochi su mobile.

Durante i primi anni del 2000 eravamo abituati a scaricare le applicazioni in formato SYS. In pochi se lo ricorderanno, ma quelli erano gli albori di qualsiasi negozio di app online. Certo, la grafica dei giochi era piuttosto rudimentale e mi ricordo ore passare a giocare a solitario ed una qualche rudimentale versione di blackjack.



I giochi non erano ovviamente a colori ma ci si divertiva lo stesso.



Con il passare dei tempi, il gioco su mobile è diventato sempre più un prodotto orientato alle nuove generazioni. Questo perché, a pensata di qualcuno, i giovani sono coloro che passano tempo giocando e non le persone adulte.



Con questo andazzo, abbiamo passato gli anni fino al 2015 vedendo questi giochi venire pubblicati per la stessa categoria di utenti: i giovani.



Poi qualcosa è cambiato.



Le persone dietro al lancio di questi prodotti hanno capito che alla base di un mercato sano e rigoroso c’era un pubblico che aveva le possibilità economiche di investire nel proprio divertimento, dato il fracasso di alcuni prodotti pay-to-win e giochi trial con livelli a pagamento.



Insomma, da quell momento iniziava ufficialmente l’era dei giochi per adulti sul cellulare – categoria molto in voga ed amata dalle persone più variegate e provenienti da ogni ceto sociale. Tra questi giochi abbiamo preso i più popolari e ne abbiamo fatto una lista.



Book of Ra di Novomatic



I giochi per adulti non riguardano solo i contenuti volgari. Alcuni ottengono la loro classificazione "non per bambini" per altre ragioni, e i giochi di casinò mobile ne sono un primo esempio. Ci sono letteralmente migliaia di giochi diversi nei diversi store, ma la gente ha giocato a Book of Ra online più a lungo di molti altri e la sua popolarità non mostra segni di diminuzione.



Questo gioco è sicuramente un classico tra coloro che hanno – almeno una volta – visitato un casino, in quanto avranno provato con mano la versione classica sul grande schermo. Potersi portare in tasca un pezzo della storia del gioco, è sicuramente qualcosa che farà piacere a moltissime persone.



Se non lo hai mai provato, prova a scaricare questo gioco che ti porterà alla ricerca del libro dei morti.



Puzzle per Adulti 18



Questo gioco ricorda alcuni giochetti che giravano nei cabinet qualche tempo fa. Il gioco è molto semplice, ovvero il comporre un puzzle. Dove sta la particolarità quindi? Beh, l’immagine da ricomporre è quella di qualche donnina in abiti un poco succinti.



Ovviamente il gioco si trova su qualsiasi negozio di applicazioni online e non è indicato ad un pubblico minore di 18 anni.



Certo, i giochi di puzzle non sempre danno il massimo quando giocati sul piccolo schermo in quanto le dita – spesso – sono più grosse dei singoli pezzi del puzzle da comporre. Se vuoi cimentarti in questo gioco armati di un bel po' di pazienza prima di giocare, in quanto ti servirà.



Verità o Penitenza



Tutti facevamo questo gioco da bambini ma in pochi sapranno che – questo gioco è – è sbarcato sul telefono. Adesso non ci giocano più i bambini, ovviamente, ma persone adulte in cerca di qualcosa di piccante.



Non ci sono troppi misteri dietro a questa applicazione in quanto funziona in modo piuttosto semplice e diretto. Tocca a te? Seleziona verità o penitenza e rispondi alla domanda o accetta la sfida che l’applicazione sceglierà in maniera casuale.



Proprio il fattore casualità è l’elemento che potrebbe rendere le cose piccanti in quanto le regole sono dettate dal gioco e da nessun’altro. In questo modo, non ci saranno limiti nelle domande poste o nelle sfide lanciate durante la partita.