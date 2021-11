Rimini, minaccia infermiera e medico per avere il metadone, denunciato

Cronaca

Rimini

| 12:01 - 09 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

Un 50enne pregiudicato seguito dal Servizio per le dipendenze patologiche (Ser.D) di Rimini è stato denunciato per minacce, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha minacciato pesantemente un’infermiera addetta alla distribuzione della terapia. Ha poi offerto soldi ad un medico per farsi dare del metadone. La Polizia, nell’ambito dell’intensificazione della vigilanza al Ser.D, ha bloccato ed identificato l’uomo. Il 50enne ha anche ottenuto il foglio di via obbligatorio per tre anni emesso dal Questore.